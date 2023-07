Una palabra Oportuna No.2684

Un espacio para caminar con Jesús

Interioridad

Sábado 22 de julio de 2023

Por: Hna. Silvia Blanco

Que siempre devolvamos el mal por el bien

Compartir con Jesús al final del día nos hace bien. Por eso te invito a que en este momento respires hondo para disponerte a compartir un momento profundo con Él. ¿Cómo estás al final del día? Y así como estás, escucha el Evangelio:

“Si alguno no les recibe o no escucha sus palabras, al salir de su casa o de la ciudad sacúdanse el polvo de los pies.”

En nuestro camino de fe hay ocasiones en las que ni somos acogidos ni escuchados. En la vida hay personas a las que no gustamos como otras que no nos gustan. Jesús invita a normalizar las experiencias de fracaso, rechazo, de conflicto. Su propia vida se vio envuelta en incomprensión. Pero su alegría no dependía de sus admiradores, sino de hacer la voluntad de su Padre.

¿Te has sentido rechazado por alguien hoy? Comparte ese momento con Jesús, para que sea Él quien te enseñe a devolver bien por mal.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos