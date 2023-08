Una Palabra Oportuna No.2691

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Jueves 10 de agosto de 2023

Por: Edgar Magallanes, SJ

Que estemos dispuestos a abandonarnos para la vida eterna

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor: que no sea sordo a Tu voz sino presto y diligente a cumplir Tu Voluntad.

Jesús dice: “si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Quien se ama, se pierde pero quien renuncia a sí mismo, se guarda para la vida eterna”.

Reflexiono

Todo nos viene de Dios, dones, gracias, salud, regalos, logros… De nuestra parte está el esfuerzo, pero al final depende de Dios ¿Puedo quitarle algo a Él y guardarlo para mí o los que creo míos?

Me pregunto

¿Cuál es el sentido de mi vida, lo encuentro en Jesús?

¿Restrinjo los dones a los que no me caen bien y los doy a quienes yo quiero?

Jesús te dice: sígueme y no tengas miedo porque yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos