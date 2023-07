Una Palabra Oportuna No.2693

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Jueves 27 de julio de 2023

Por: Edgar Magallanes, SJ

Narra: Alexander Medina

Solo basta mirar y oír para saber que siempre estas Señor

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entro en la presencia de Dios amor.

Te pido Señor: que yo no sea sordo a Tu voz sino presto y diligente en hacer Tu Voluntad.

Los discípulos preguntan a Jesús ¿Por qué les hablas en parábolas? Él responde, “a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no, miran sin ver y oyen sin oír”.

Reflexiono

Hay gente que no quiere saber, ni de fraternidad, ni de amor y servicio. Hay gente que no quiere reconocer sus errores, ni mejorar para amar y servir; y si no se quiere, nada se puede hacer.

Me pregunto

¿Acepto que las personas que rodeen tengan otros objetivos?

¿Lanzo la semilla de la palabra de Dios en todo tipo de tierra como lo hace Jesús?

Jesús te dice: sígueme y no tengas miedo porque yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos