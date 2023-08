Una Palabra Oportuna No.2718

Un espacio para caminar con Jesús

Interioridad

Miércoles 23 de agosto de 2023

Por: Hna. Silvia Blanco

Pongamos todos nuestros proyectos en las manos de Dios

En estos días de descanso dedicar un tiempo a escuchar con el corazón la Palabra y compartir con PapáDios nos hace bien.

Disponte a iniciar este momento respirando profundo… ¿Cómo te sientes después de este día? Y ahora, escucha:

“Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre”

¡Hay tantos proyectos ilusionantes de parte de PapáDios que se acaban por el miedo! Los “no puedes, no vales, no sirves” son capaces de derrumbar historias que albergaban mucha vida.

Pero Dios es SÍ: es siempre don, regalo, posibilidad. Él es el Dios para el que nada es imposible. Que el Espíritu nos renueve la capacidad de creer y caminar en fe.

Trae a tu corazón los planes que tienes para este futuro próximo. Pide a PapáDios que los bendiga y los llene de vida y fecundidad.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos