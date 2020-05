Una Palabra Oportuna No. 272

Oración de la mañana. Miércoles 27 de mayo de 2020.

Por Herlinda Gamboa y voz de Alexander Medina.

Señor Jesús, nos regalas la vida en este amanecer de espera atenta y orante a la llegada de tu Espíritu.

Vigilar es vivir de manera responsable nuestra vida. “Se trata de saber que cada tiempo tiene su tarea y hacerla, que por no ver los frutos el trabajo nunca es en vano, que lo que hagamos hoy tendrá su recompensa mañana. No podemos cultivar flores en invierno, pero tampoco podemos podar las plantas en primavera. Nuestras vidas tienen momentos para cada tarea, lo importante es no parar y ser conscientes de que el trabajo y el fruto recibido nunca se corresponden. A veces tendremos la impresión de haber trabajado para nada y otras el resultado será, sin medida, muy por encima de lo esperado…”

Siempre podemos esperar más, vigilar responsablemente nuestra vida, trabajar con nuestras lámparas encendidas y mantener el aceite del corazón siempre dispuesto, el aceite de Dios recargado.



María, Sagrario del Espíritu Santo, bendiga y anime la misión de justicia y dignidad para nuestros pueblos en esta hora de la historia. Ven, Espíritu de Fortaleza, ayúdanos a trabajar en hacer posible tu Reino. Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén.

PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.