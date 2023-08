Una Palabra Oportuna No. 2726

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la noche

Domingo 27 de agosto de 2023

Por: José Francisco Aranguren, SJ

Eres mi fuerza para vivir

Padre nuestro misericordioso, en esta noche dominical vengo ante ti, cierro mis ojos, me relajo y descanso en ti.

Gracias por ser quien eres para mí. Eres quien le da la tónica a mi vida, eres quien me anima desde dentro y me lleva a no ser desalmado mostrándome el camino hacia la vida. Te agradezco por todo el bien que haces a través de mí a los hermanos, por cada gesto de amor que recibo de quienes en ti creen. Todo es fruto de tu amor infinito por mí. Abro mis brazos y lo recibo con humildad.

Sabes bien que muchas veces no estoy a la altura, que me asalta la pereza y la apatía. Te pido perdón por ello. No me dejes solo ni me desampares. Sabes bien de qué estoy hecho.

Hoy me haces una pregunta directa en tu palabra: ¿quién eres para mí?, y te confieso que eres mi fuerza para vivir, mi razón última y profunda, quien aglutina y da sentido a todo lo que hago en mi vida.

Quiero reiterarte que sigas confiando en mí, que mi corazón está contigo. Dame tu amor y gracia que eso me basta. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos