Una Palabra Oportuna No. 2734

Un espacio para caminar con Jesús

Interioridad

Jueves 31 de agosto de 2023

Por: Hna. Elena Azofra

Dios está presente y cercano

Vamos a orar esta noche con palabras del Papa Francisco, referidas al Evangelio del domingo anterior.

Para preparar nuestro cuerpo, mente y corazón para este ratito de encuentro con el Señor, respira profundo y serena tu ánimo, y después lee y medita:

“Jesús no quiere ser protagonista de la historia, sino que quiere ser protagonista de tu hoy, de nuestro hoy, no un profeta lejano, ¡Jesús quiere ser el Dios cercano! Cristo no es un recuerdo del pasado, sino el Dios del presente».

Si fuera sólo un personaje histórico, imitarlo hoy sería imposible: nos encontraríamos ante el gran foso del tiempo y, sobre todo, ante su modelo, que es como una montaña muy alta e inalcanzable; querríamos escalarla, pero careceríamos de la capacidad y de los medios necesarios. En cambio, Jesús está vivo:

Recordémoslo, Jesús está vivo, Jesús vive en la Iglesia, Jesús vive en el mundo, Jesús nos acompaña, Jesús está a nuestro lado.

Miremos a Jesús, siempre; miremos a Jesús que camina a nuestro lado, que acoge nuestras fragilidades, comparte nuestros esfuerzos y apoya su brazo firme y suave sobre nuestros hombros débiles.

Adéntrate en ti, y siéntele cerca, disfruta de esa verdad que es la cercana amistad de Jesús. Pídele que siga presente en el mundo y en cada persona, incluso en aquellas que te hacen sufrir. Pídele que esté cerca en las vidas de quienes actúan contra el hombre/mujer para que se conviertan. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos