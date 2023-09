Una Palabra Oportuna No.2747

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Jueves 7 de septiembre de 2023

Por: Edgar Magallanes, SJ

Pidamos a Dios ser también pescadores de hombre

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor: que no sea sordo a Tu voz, sino muy diligente a hacer lo que me pides.

Jesús sube a la barca de Simón y enseña a la gente. Al terminar, pide remar mar adentro y echar las redes; y la pesca impresiona. Jesús dice a Simón: “desde ahora serás pescador de hombres”

Reflexiono

La acción de Jesús es la de confortar, nos propone un sentido de vida, nos invita a salir de la zona de confort y atrevernos a que demos los frutos propios de Dios. Su presencia da vida y misión.

Me pregunto

¿Escucho la voz de Jesús y me lleno de sentido?

¿Me conforta y anima la orientación que Él me da?

Jesús te dice: sígueme y no tengas miedo porque yo estoy contigo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos