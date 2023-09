Una Palabra Oportuna No. 2773

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Miércoles 20 de septiembre de 2023

Por: Mireya Escalante

¿Tenemos amigos entre los pobres?

¿Reconocemos al Hijo del Hombre? (Lucas 7, 31-35)

Al leer la Palabra de hoy, como siempre, me sorprende Jesús. Es un Maestro que, para explicarnos, se apoya en un juego de niños, este detalle me dice mucho de su sensibilidad, metido de lleno en nuestras vidas, un hombre de su tiempo y su cultura.

Con razón, entonces y ahora, nos cuesta tanto entenderlo, por lo novedoso de su mensaje. Definitivamente, no era el prototipo del sacerdote o profeta de su época. Era un hombre que come y bebe, como todos, pero lo hace con publicanos y pecadores, ahí radica su diferencia.

Una vez oí una pregunta que me hizo reflexionar, si nos queremos acercar a su manera de ser y actuar, es decir, si queremos ser cristianos: ¿tenemos amigos entre los pobres? O ¿sólo es una categoría social, que conocemos y por la que a veces decimos que actuamos?

Ser cristiano implica esos detalles, como los tuvo Jesús. Él mismo nos dijo que no podríamos reconocerlo, sino le pedimos que nos regale su Espíritu, el que nos acompañaría siempre, luego de su Resurrección. Si no es con su ayuda, no terminaremos de ser sus hijos.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.