Una Palabra Oportuna No. 2875

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Viernes 10 de noviembre de 2023

Por: Herlinda Gamboa

Narra: Julitze Maryurel

Es necesario abrir los ojos

¡Mosca y pilas! (Lucas 16, 1-8)

Al leer la Palabra nos podemos confundir y pensar que lo sufrido en nuestra vida diaria, como la corrupción y la tracalería, es lo que el Señor nos está indicando que hagamos.

¡No! Nos alerta con este cuento del administrador, porque detrás de una sospecha termina habiendo un mundo de trampas bien armadas y de robo tan sutil, que tardamos en darnos cuenta de que se ha dañado o usufructuado el dinero de otro o del estado, para beneficios personales.

Entonces, es necesario abrir los ojos, porque el enemigo es muy hábil y si no estamos pendiente, nos terminarán robando, y no me refiero solo al dinero, sino a los valores, verdades y actitudes que tengo en mí, es decir, el Mal Espíritu nos puede estar tontamente escamoteando lo mejor de nosotros.

Pero al mismo tiempo, nos invita a ser habilidosos como el administrador, para engañar y salirse con la suya.

A veces, creyendo que actuamos bien, no tenemos esa agilidad y creatividad y no usamos nuestra inteligencia y nuestros dones para encontrar salidas, que a veces nos parecen imposibles, para que el Reino se dé entre nosotros.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.