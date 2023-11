Una Palabra Oportuna No. 2877

Un espacio para caminar con Jesús

Oración de la mañana

Sábado 11 de noviembre de 2023

Por: Mireya Escalante

A servir a un solo amo

Optar por la austeridad (Lucas 16, 9-15)

En la Palabra de hoy, a través de ejemplos muy sencillos y cotidianos, Jesús nos insta a optar. A servir a un solo amo, no se puede servir a dos, en concreto a Dios y al dinero, lo cual no significa que al optar por Dios, no tengamos o procuremos el dinero. No. Porque también nos dice que debemos ser sus fieles administradores, para ser capaces de administrar los bienes que provienen de Dios. Optar por Dios, significa que tenemos que aprender a ser indiferentes al dinero. Él nos debe servir, lo debemos administrar, pero no puede ser nuestro amo.

¡Qué triste es ser como esos monos que solo bailan por el oro!

Optar por Dios, en cambio es una fiesta, porque aprenderemos a escuchar la música del otro y será una danza que te permitirá despegar los pies del suelo.

Hoy, esta opción tiene que concretarse en acciones, se hace tristemente evidente la diferencia entre los que carecen de todo y los que tienen en exceso. El único camino que nos queda como humanidad es lo que llamó Ellacuría SJ, el camino de la austeridad compartida. ¡Empecemos!

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.