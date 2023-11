Una Palabra Oportuna No. 2904

Un espacio para caminar con Jesús

Tips para discernir la realidad

Viernes 24 de noviembre de 2023

Por: Antonio Pérez Esclarín

¿Y la sabiduría?

El mundo en que vivimos nos inunda con informaciones y noticias muchas veces falsas y nos ahoga en un mar de datos, trivialidades y bulos, pero ¿y la sabiduría? Una simple mirada a la marcha del mundo, que parece haber perdido la capacidad de distinguir lo que es moral de lo que no lo es, que destruye la naturaleza y gasta miles de millones en guerras y no es capaz de combatir la miseria y el hambre, nos evidencia la ausencia de sabiduría. Al poeta Elliot le sobraba razón cuando se preguntaba alarmado: ¿a dónde fue la sabiduría que perdimos con el conocimiento, a dónde está yendo el conocimiento que estamos perdiendo con la información? El conocimiento nos informa, la sabiduría nos transforma, nos induce a vivir bien. El conocimiento se expresa en palabra, la sabiduría en la vida. La sabiduría proviene de aplicar la inteligencia a las cuestiones esenciales de la vida, no consiste solo en saber, es mucho más que eso, consiste en saber utilizar de un modo digno y humano el saber. De qué nos sirve tener más ciencia o más tecnología si estos conocimientos no producen humanidad y se utilizan para manipular, destruir e incluso matar. Y no olvidemos que sabiduría tiene las mismas raíces que sabor. El sabio sabe degustar las cosas, encontrar significado y propósito a la vida, maneja bien no solo las relaciones sino también la soledad, reconoce la propia pequeñez y sabe enfrentar la enfermedad, el sufrimiento y la muerte.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.