Una Palabra Oportuna No. 322

Interioridad. Lunes 8 de junio de 2020.

Por Herlinda Gamboa y Yulitze Mayurel.

Amor en gestos de humanidad

“Qué importante es decir “te quiero, te amo” con gestos, y con palabras…tocar la realidad, expresar la ternura. Qué hermoso es apretar el hombro del amigo, la caricia tierna en el rostro de quien se siente triste y desorientado.

Cuánta bondad hay al secar una lágrima ajena. Qué expresivo el aplauso cuando es sincero, el saludo que anticipa un encuentro ya esperado, el beso lanzado a distancia, en el aire, a quien se quiere… Qué necesaria la mano familiar en la frente del enfermo, o la mano firme y suave a tiempo, esa que cura la herida. Cómo decir de pronto: tómame entre las manos, no me dejes caer. Te necesito: acepta este milagro.

Tenemos que aprender a ser felices, a no extrañarnos de tener algo nuestro…a no tenernos miedo, a estar seguros. Y a no causarnos daño”… Amar desde dentro… Expresar en pequeños y profundos gestos que consuelan nuestra humanidad…

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.