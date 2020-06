Una Palabra Oportuna No. 381

Actitudes. Martes 23 de junio de 2020.

Por Yralis Pinto.

La Cuarentena no es para evadirse

El único objetivo de la cuarentena como aislamiento social, es el de protegernos del Covid19, no debe tener otro propósito. Quedarnos en casa no es para evadir la realidad, ni el tapaboca para silenciarnos. Nuestra dimensión de sujeto social, nuestra participación ciudadana no están en cuarentena, nos corresponde seguir ejerciendo este papel tan importante.

Debemos estar atentos a la dinámica del país, de lo que ocurre, informarnos permanentemente, velar por nuestros derechos y defenderlos, insistir para que: contemos con servicios públicos de calidad, un sistema de salud en condiciones óptimas, logremos salir adelante, se den acuerdos en función del bien común… seguir pensando en el país que queremos.

No le entreguemos la vida al coronavirus si no ha tocado nuestras puertas, aunque las toque, no nos entreguemos a la inercia. La tentación de encerrarnos con provisiones y condiciones para los nuestros y olvidarnos de tanto caos, está allí. No es así como la sociedad debe funcionar. Si nos va bien a todos, nos irá bien a cada uno, no al revés.

Cuando pase el Covid y retomemos la cotidianidad compartida, ¿qué queremos encontrar?

Despertemos, tenemos responsabilidad.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.