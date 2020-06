Una Palabra Oportuna No. 402

Espiritualidad. Domingo 28 de junio de 2020.

Caminemos de la incertidumbre a la confianza

Por Julia Aranda. Voz Alexander Medina.

Ante toda esta realidad que nos desborda y angustia es necesario ejercitarnos para avanzar de la incertidumbre a la confianza. Esta actitud tiene que ver con la fe y la esperanza, pero también con la capacidad de contemplar la realidad desde la acogida.

La historia no está dejada al azar, aunque nos agarre de sorpresa. En lo profundo, en esa interioridad donde Dios habita, estamos preparados. Podemos no entender lo que pasa, pero sabemos con certeza que sólo en el camino de la solidaridad y la empatía podremos salir adelante y que Dios se la juega con la humanidad. Podemos estar confundidos con el origen y las consecuencias de esta situación que vivimos, pero igualmente podemos tener la certeza de que no estamos solos, toda la humanidad está en esta tormenta.

Quizá no sepamos cuándo podemos volver a abrazarnos, pero sabemos que nuestro corazón necesita dar y recibir amor. Puede que sintamos miedo sobre el futuro o la economía, pero sí podemos afirmar que, con esfuerzo, con esperanza y desde la fe, encontraremos caminos porque “Todo trascurre para bien de los que aman a Dios” (Rom 8, 28).

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.