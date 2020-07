Una Palabra Oportuna No. 432

Oración de la mañana. Lunes 06 de julio de 2020

Por Herlinda Gamboa. Voz Julitze Maryurel.

Cafecito de la esperanza, lunes para ir al desierto

Señor Jesús, amanecer de fe teñida de búsqueda confiada en tu bondad que sigue sanando mis heridas. Aquí estoy en medio de todos los que te buscan, intentando tocar el borde de tu manto.

Nos acercamos movidos por la fe que sana… La fe liberadora…que acompaña…esa fe que da certeza y confianza. La fe que realiza imposibles. El poder que sirve para todo en la vida. Tocarte y sentir tu fuerza que me transforma desde dentro curando mis dolencias con la ternura de tu misericordia.

Aquí me quedo para dejarme habitar por tu presencia que acompaña y libera. Tocar con fe, con amor, con respeto…tocar es cercanía, contacto, aceptación, es disponerse para abrazar la realidad, mi realidad necesitada y pobre. Sigo intentando tocarte, y de pronto experimento la fuerza que viene de ti, una fuerza que me levanta, anima y enciende por dentro.

Así inicio mi jornada después de este rato de cercanía, encuentro y compañía en el que me he dejado tocar por ti y por los hermanos en su realidad, también los he tocado con lo que soy. Acepto tu invitación, me dejo llevar al desierto… En soledad y compañía comparto el café sabroso de tu amor.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.