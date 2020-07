Una Palabra Oportuna No. 438

Actitudes. Martes 07 de julio de 2020.

Por Yralis Pinto.

El Coronavirus no es un juego

He oído a cantidad de personas que dicen que lo del Coronavirus en Venezuela es un cuento, porque ellos no conocen a nadie que esté contagiado, no han visto fallecidos y no han visto en la TV lo que ocurre en los hospitales.

Sobre esas convicciones muchísimos andan como si nada, sin la más mínima protección como lo es la mascarilla. Salen a la calle aún cuando no lo necesitan, no guardan la distancia y además se reúnen a compartir con los amigos. Lo creamos o no el Covid19 está en nuestro país. Las cifras oficiales informan de un aumento acelerado que supera los 7mil contagios y 65 fallecidos. Es urgente que pensemos en nuestra vida y en la de los demás, que nos cuidemos mutuamente, que alertemos a nuestros familiares, amigos, vecinos y comunidades. No perdamos de vista la situación hospitalaria de todo el país y lo que significa requerir una hospitalización.

Todos somos responsables con nuestra actuación del control o la propagación. No seamos temerarios, recordemos el dicho popular: “No es lo mismo nombrar al diablo que verlo llegar”.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.