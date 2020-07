Una Palabra Oportuna No. 467

Oración de la noche. Martes 14 de julio de 2020.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Preparémonos para la oración de la noche

En este día martes me relajo para disfrutar tu presencia y entrar en ella con todo mi ser…Respiro y me encomiendo a ti.

Hazte presente en este momento con la brisa suave de tu amor. Quiero alabarte como mi Señor, como el que siempre abre ventanas e inspira el gesto y la palabra oportuna. Quiero secundar a tu espíritu que alienta vida en donde pareciera que esta se agota.

Hoy identifico en qué momentos he sido vida para otros, en qué momentos de mi día he sido soporte y sostén. Me quedo con ese momento, me considero un sanador herido, alguien que sostiene pero que a su vez es sostenido por ti. Esa es nuestra vida, Señor porque quien se confía en ti termina confiándose en todos los que se ponen en tus manos. Te entrego mi vida.

Que Dios nos bendiga. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.