Una Palabra Oportuna No. 504

Oración de la mañana. Viernes 24 de julio de 2020.

Por Herlinda Gamboa. Voz Julitze Maryurel.

Cafecito de la esperanza, “Sembrar”

Señor Jesús, en este amanecer salimos a regar la semilla, acompañados por ti que eres el Sembrador.

“Todo el que siembra lo hace con esperanza…no importa que el terreno no sea el mejor, y tenga piedras, zarzas, lugares yermos, caminos pisados y aves en el cielo al acecho. Quien siembra descubre la tierra buena y siembra, aunque no sea dueño del tiempo, de las lluvias, de las heladas, de los vientos, de las sequías, ni de los calores que secan el terreno.

Quien siembra siempre espera, no importa que la semilla no sea suya y que no la conozca bien. No necesita saber mucho de terreno, ni ser experto en climas; aunque la experiencia le diga que hay cosechas que fracasan a pesar del cuidado y de los cántaros de gracia.

Quien siembra vive la esperanza, sueña en parábolas, lanza buenas nuevas, goza la temporada y anhela la cosecha; a veces, las preocupaciones le hacen pasar las noches en claro, y nada se soluciona hasta que se duerme en tu regazo ¡Saldré a sembrar para continuar tu tarea y contar historias que florezcan en gracia!”.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.