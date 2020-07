Una Palabra Oportuna No. 531

Oración de la noche. Jueves 30 de julio de 2020.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Preparémonos para la oración de la noche

Padre bueno, en esta noche de jueves quiero caer a tus pies. Me dispongo, me relajo, invoco tu presencia. Gracias Señor por hacerte el encontradizo.

No tengo palabras para expresarte lo bueno que has sido conmigo. Traigo mi día, lo que he hecho, lo que he dejado que suceda y también lo que pude hacer. Te pido perdón por mis omisiones, por el bien que no hago. Eso tiene gran espacio en mi vida.

Te pido perdón por las veces que no he superado la queja. Esta pandemia me ha invitado a encontrar el tesoro del que hablas en tu palabra hoy. La relación contigo y lo que de ella se desprende, ese es mi tesoro.

Quiero encomendarte mi día de mañana y pido por los contagiados por el covid-19. Me despido de la Madre diciendo: DULCE CORAZÓN DE MARÍA, SÉ LA SALVACIÓN DEL ALMA MÍA. AMÉN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.