Una Palabra Oportuna No. 564

Oración de la mañana. Sábado 08 de agosto de 2020.

Por Edgar Magallanes, SJ.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor: que todas mis intenciones, acciones y modos sean de tu agrado.

Un hombre de rodillas le pide a Jesús que sane a su hijo epiléptico porque sus discípulos no pudieron. Jesús les reprende y les dice que si tuvieran fe todo les sería posible.

Reflexiono:

Los discípulos están con Jesús pero dudan ¿Será Jesús el Mesías? No entienden que la fe no es sobre cosas sino sobre personas y que esta no tiene grados, o se tiene fe o no se tiene.

Me pregunto:

¿Realmente tengo fe en Jesús o me digo a mí mismo que dudar es de humanos?

¿Distingo la gradualidad del seguimiento de la radicalidad de la fe?

Le agradezco a Jesús el encuentro, le encomiendo el día y rezo por la salud del mundo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.