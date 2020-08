Una Palabra Oportuna No. 571

Oración de la noche. Domingo 09 de agosto de 2020.

Preparémonos para la oración de la noche

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Señor, llego al fin de mi jornada de este domingo. Ya quiero acostarme. No quiero hacerlo sin ver cómo ha estado mi relación contigo. Por eso, en este pequeño instante entro dentro de mí para poder verme con tus ojos.

Me acerco a mis actitudes, ¿Cómo he vivido este día domingo? Me pregunto con serenidad: ¿a quién y de qué tengo que pedirle perdón a alguien en este día?

Le pido a nuestro Padre del cielo por la gente que quiero y por quienes debería querer más. Encomiendo mi día de mañana.

Que el Dios tierno y bueno te bendiga y acompañe. Dé un sueño reparador y le conceda la paz a tu corazón. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.