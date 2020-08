Una Palabra Oportuna No. 573

Espiritualidad. Lunes 10 de agosto de 2020.

Por Mireya Escalante.

Seguir a Jesús hoy

Al leer la Palabra de hoy me queda resonando esta frase: “El que quiera servirme que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre”.

Reflexiono con ella, todos coincidimos en querer servir a Jesús y más cuando Él mismo nos promete, que quien lo haga será honrado por su Padre… pero creo que muchas veces más bien queremos servirnos de Jesús, cuando le pedimos que Él haga lo que queremos, lo que deseamos, sin tomar en cuenta su voluntad.

Él nos pone como condición para servirle el seguirle. Para seguir a alguien tenemos que confiar en él, lo que implica no temer a lo desconocido de ese camino, abandonarse a los deseos del guía. No se puede seguir a alguien poniendo condiciones, indicando la ruta, imponiendo nuestro criterio.

Pensemos seriamente, ¿Cómo seguir a Jesús? sus discípulos estaban donde Él estaba. ¿Dónde estará Jesús hoy? ¿Cuál será ese ciego al que le dará la vista? ¿Cuáles serán los espíritus inmundos que expulsará? ¿Cuál será ese leproso que curará o ese pecador que va a limpiar? ¿Me veo al lado sirviéndole?

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.