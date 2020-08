Una Palabra Oportuna No. 579

Oración de la noche. Viernes 21 de agosto de 2020.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Preparémonos para la oración de la noche

El mandamiento principal de la ley

Padre del amor, en este viernes me sereno, me relajo. Señor, hoy me has recordado el mandamiento principal de la ley. Por tanto, haré mi oración de la noche completando tres frases: “gracias por”, “perdóname por” y “ayúdame con” .

Te doy gracias POR la vida que hoy me das, por el aire que respiro, por las personas con las que paso esta cuarentena, por muy complejas que sean.

Perdóname POR no haber estado a la altura del seguimiento de tu hijo, por no haber sido paciente y por mis explosiones.

Ayúdame con el manejo de mis sentimientos de impotencia y frustración. También con mis familiares más cercanos. Que la ley del amor sea mi guía y desde allí pueda construir tu reino.

Renuevo mi compromiso de seguir a tu hijo desde mi fragilidad. Me dispongo a irme a dormir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.