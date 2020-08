Una Palabra Oportuna No. 585

Interioridad. Domingo 23 de agosto de 2020.

Por Herlinda Gamboa. Voz Julitze Maryurel.

Camino Ignaciano

Bienaventuranzas del camino.

Bienaventurado eres, peregrino, si descubres que el camino te abre los ojos a lo que no se ve…Si a lo largo del camino has encontrado compañía de otros que han decidido caminar contigo hasta el fin…Si en el camino has recorrido la senda del silencio y la soledad y en ellas te has encontrado con Dios.

Bienaventurado eres, peregrino, si en el camino has cargado con otra herida que no es la tuya, con otro peso que no es el tuyo, con otra vida de la que el camino te ha hecho responsable. Si has dado un paso atrás para ayudar a otros, si has esperado al que se retrasa, si has animado al abatido…Si en el Camino buscas la Verdad y la Vida y la encuentras en Jesucristo y en su Evangelio…Si el corazón se llena de gratitud ante el don que recibes cada día.

Bienaventurado eres, peregrino, si el camino te ha hecho paciente y humilde contigo y con los demás…Si has hecho el camino de la Paz verdadera con todo hombre que has encontrado y has dejado tras de ti un signo de la Bondad del mismo Dios…Si el camino te ha mostrado la paradoja de la vida, la noche y el día, la lluvia y el sol, la tristeza y la alegría y todo lo has acogido convirtiéndolo en ofrenda de vida…Si el camino te ha hecho comprender que se llega al gozo de la meta a través de la senda de la cruz, de la renuncia, de la pérdida de la vida…

Bienaventurado eres, peregrino, si has recibido un desprecio y has respondido con una bendición…Si el camino te ha enseñado que empieza cuando se acaba.

Ahora escribe las bienaventuranzas que vas recibiendo en el camino.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.