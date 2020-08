Una Palabra Oportuna No. 599

Espiritualidad Ecológica. Sábado 29 de agosto de 2020.

Por Maribel Quirós.

En la larga espera

Vivimos una larga espera hacia la anhelada normalidad, esto nos puede angustiar y sentir que “ya no podemos más”. Sentimos también el deseo de volver de otro modo, como personas y como humanidad global.

Cómo permanecer, con una actitud activa de esperanza: Requiere cuidar la espiritualidad que bien define Leonardo Boff : “… es cultivar una actitud de apertura permanente ante cualquier realidad. Es estar disponible al nudo de relaciones que es uno mismo. Es vivir concretamente la transcendencia, es decir, no dejarse atrapar por ninguna de las realidades concretas, lo que no significa no comprometerse ni asumir responsabilidades con seriedad, sino saber ir más allá de ellas. No hundirse con ellas cuando fracasan ni apegarse a ellas cuando triunfan”.

Son palabras que podemos acoger y abrigar en el corazón, ante lo inesperado que vivimos, ante la larga espera de la normalidad, para dar el salto y asumir con esperanza y percibiendo “lo nuevo que ya está brotando” a tu lado. ¿No lo notas? ¿Lo sientes? ¿Lo percibes? Respira pausadamente, haz silencio y brotarán en ti las respuestas para una visión nueva, de bondad y armonía.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.