Una Palabra Oportuna No. 601

Espiritualidad. Domingo 30 de agosto de 2020.

Por Luz Bettina Fuenmayor. Voz Alexander Medina.

Me has seducido Señor

Tú me has seducido Señor y me dejé seducir, proclama Jeremías.

¿Qué me ofrece Jesús que me seduce y enamora?

Me trata como un amigo: ya no te llamo siervo sino amigo.

Me libera de las esclavitudes que me quitan libertad, alegría y paz.

¡Quiere que mi vida valga la pena!: He venido para que tengan vida en abundancia.

Me invita a poner todo lo que soy – mi saber, mi voluntad y cualidades al servicio de quienes más lo necesitan: “Porque todo lo que hagas a uno de estos mis pequeños, a Mí me lo hiciste”

Me acompaña en todo momento: “Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo”.

Inspira mi confianza y esperanza: “Ánimo, Yo he vencido al mundo”.

Conoce mis debilidades, me perdona e invita a rehabilitarme: “Yo tampoco te condeno, vete y no peques más”.

Siendo lo que soy, dio su vida por mí: “Este es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes”.

Me invita a centrarme en lo esencial: ¿De qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma?

Y por eso y mucho más; ¡tú me has seducido Señor!

¿Y tú, te has dejado seducir por el Señor? ¿Cómo lo has notado?

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.