Una Palabra Oportuna No. 651

Oración de la mañana. Jueves 24 de septiembre de 2020.

Por Edgar Magallanes, SJ.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor: que lo que tú quieres, yo lo quiera, que lo que tú haces, yo lo haga y que tu modo, sea mi modo.

El rey Herodes se enteró de los prodigios que hacía Jesús y no sabía a qué atenerse. Unos decían que Juan el Bautista había resucitado y otros que era Elías o uno de los profetas.

Reflexiono:

Es importante que digamos lo que no nos gusta sin hacernos enemigos. Que la crítica sea constructiva y salve a las personas sin que el fuerte nos persiga. Ahí está el crecimiento social.

Me pregunto:

¿Le digo a Dios lo que no me gusta y me sé quejar como hijo?

¿Expreso lo que no me gusta para mejorar el nosotros?

Jesús dice: no tengan miedo porque estoy entre ustedes.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.