Una Palabra Oportuna No. 701

Oración de la mañana. Lunes 19 de octubre de 2020.

Por Herlinda Gamboa. Voz Julitze Maryurel.

Cafecito de la esperanza, “vigilancia responsable”

Señor Jesús, “lo mejor siempre está por llegar. Sin ruidos, sin luces, sin deslumbramientos. Lo reconoceremos por la sorpresa, por lo inesperado…estaremos mirando hacia arriba y llegará desde abajo”.

Vigilar es vivir de manera responsable nuestra vida. “Se trata de saber que cada tiempo tiene su tarea y hacerla, que por no ver los frutos el trabajo nunca es en vano, lo que hagamos hoy tendrá su recompensa mañana. No podemos cultivar flores en invierno, pero tampoco podemos podar las plantas en primavera. Nuestras vidas tienen momentos para cada tarea, lo importante es no parar y ser conscientes de que el trabajo y el fruto recibido nunca se corresponden… a veces tendremos la impresión de haber trabajado para nada y otras el resultado será, sin medida, muy por encima de lo esperado…”Siempre podemos esperar más.

Vigilar responsablemente nuestra vida, trabajar, mantener el corazón siempre dispuesto, sin acumular, solo con lo esencial que nos da vida eterna. En nuestro café encendemos la luz de la confianza comprometida del que espera en tu misericordia infinita. Rezamos pidiendo el milagro de cada día fruto de la solidaridad que no acumula, que comparte para todos.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.