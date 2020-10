Una Palabra Oportuna No. 710

Interioridad. Viernes 23 de octubre de 2020

Por Hna. Silvia Blanco.

Ha llegado el final de este día… reserva este momento para orar. Inicia respirando profundo.

Pon nombre a cómo te sientes: ¿valiente, desmotivado, serena, cansado…?

Escucha a los discípulos de Jesús en el Evangelio: “Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos.”

Jesús enseña las cosas importantes con pocas palabras y sobre todo con el ejemplo ¿Cómo he tratado hoy al que se me ha acercado para preguntarme algo que no sabía? ¿Soy de las personas que dicen mucho pero hacen poco de lo que dicen?

Aprende del ejemplo de Jesús y comprométete a enseñar con el ejemplo de vida y no solo con las palabras.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.