Una Palabra Oportuna No. 712

Actitudes. Sábado 24 de octubre de 2020.

Por Piero Trepiccione y Margarita Capote. Voz Alexander Medina.

Rol personal ante la pandemia

¿Cuántos de nosotros nos imaginamos una situación como la creada por la covid19? Seguramente nadie.

Las autoridades mundiales y locales han sido muy explícitas en sus recomendaciones, nos indican la necesidad del aislamiento social, el uso de mascarillas y el incremento de los hábitos de higiene, entre otras cosas.

El pensar que esto les pasa a otros, pero a mí no; que nos podemos relajar y seguir la vida igual a la de antes; que mi gente cercana no está infectada y por eso puedo visitarlos, reunirnos, etc., es una irresponsabilidad absoluta ante uno mismo y los demás.

Aceptemos esta realidad. Proceder a desaprender algunas maneras de vivir y relacionarnos, para pasar a reaprender nuevas maneras.

Hagamos un ejercicio de manera individual o familiar, respondamos:

•¿De quién depende el éxito de las medidas que nos indican?

•¿Quién es el responsable de mi cuidado ante el virus?

•¿De quién depende mi conducta en este momento?

Si tus respuestas no son: de mí, yo y de mí, entonces debes replantearte muy seriamente, el cómo estás llevando tu responsabilidad personal y ciudadana ante esta pandemia.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.