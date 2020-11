Una Palabra Oportuna No. 739

Oración de la mañana. Sábado 07 de noviembre de 2020.

Por Edgar Magallanes, SJ.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Entro en la presencia de Dios Amor.

Te pido Señor: que yo quiera lo que Tú quieres, que yo haga lo que Tú haces y lo haga a tu modo.

Jesús dice: ¡Con el dinero sucio paguen amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo! Si son infieles en lo poco, serán infieles en lo mucho ya que no se puede servir a Dios y al dinero.

Reflexiono:

Podemos decir: no queremos democracia, queremos dinero, no al trabajo productivo, sí al dinero. Decir no a las relaciones de respeto y sí al dinero. No querer educarnos con calidad, sino dinero.

Me pregunto:

¿Es dinero todo lo que quiero aunque me deforme con ello?

¿Le sé dar su justo valor al necesario dinero?

Jesús te dice: sígueme y no tengas miedo porque yo estoy contigo.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.