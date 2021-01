Una Palabra Oportuna No. 851

Oración de la mañana. Sábado 02 de enero de 2020.

Por Herlinda Gamboa. Voz Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en navidad. “Desierto en navidad”

Señor Jesús, esta mañana he intentado llegar de prisa con los pastores hasta el portal. Me dejo ayudar por la Virgen María y José. Poco a poco me van llevando hasta el pesebre. Aquí, me dejo mirar por la ternura de tus ojos… Jesús mi Dios niño, pequeño y frágil. En tu presencia… Me dispongo a escuchar tu palabra.

Aparece Juan Bautista, anuncia que ya estás, eres el Cordero que limpia nuestro pecado. Tan pequeño y ya tienes tú una gran misión. Descubro en Juan al hombre austero, al profeta auténtico y coherente.

Navidad y desierto, dos experiencias que nos revelan tu amor Me quedo en tu pesebre buscando la paz que necesita mi corazón. Recibe mi carga y alivia mi dolor.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.