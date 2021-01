Una Palabra Oportuna No. 852

Actitudes. Sábado 02 de enero de 2021.

Por Antonio Pérez Esclarín.

2021 aprender a escuchar

Estamos despidiendo un año sembrado de miseria, éxodo masivo, muertes, divisiones. Y comenzamos otro que no nos ofrece un horizonte mejor, a no ser que nos propongamos todos cambiar de rumbo.

2021 debería ser el año de la reconciliación y de la reconstrucción de Venezuela, para ello, uno de los principales propósitos de año nuevo debería ser escuchar, que es algo mucho más importante que oír, pues la escucha, es la clave fundamental de las relaciones humanas.

Escuchar antes de diagnosticar, de juzgar, de descalificar. Escuchar viene del latín “oscultare” término que se lo ha apropiado la medicina y denota atención y concentración para comprender y poder ayudar.

Escuchar en consecuencia, las palabras y los gestos, los silencios, los dolores y rabias, el hambre, los gritos de la inseguridad y el miedo. Escuchar lo que se dice y lo que se calla, y cómo se dice y por qué se calla.

Escuchar no solo las palabras, si no las acciones, la vida, que con frecuencia niegan lo que se proclama en los discursos. Muchos deshacen con su vida, lo que intentan construir con sus palabras. El ruido de lo que eres y haces, me impide escuchar lo que me dices.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.