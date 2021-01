Una Palabra Oportuna No. 882

Oración de la noche. Domingo 17 de enero de 2021.

Por José Francisco Aranguren, SJ.

Hoy Señor me preguntas: qué busco. Sí, qué busco. Pues he de decirte que busco tu presencia, busco saber dónde vives, en dónde te me manifiestas en esta cruda realidad venezolana. Como siempre, tú, como Padre amoroso, te me vas revelando en lo que vivo, por eso, ante ti me pregunto:

¿De qué modo te me revelas hoy? ¿Cómo me has mostrado tu rostro en esta semana que concluye? Busco los rasgos de tu presencia…

Me sorprendes con tu modo de actuar, me sorprende tu andar y tu presencia comúnmente pasada por alto por andar en mi mundo.

Imploro la gracia de tu espíritu para que sepa encontrarte en el que sufre y en el que ríe, en el sonido de la lluvia y en el trueno, para que vaya creando en mí la sensibilidad suficiente para disponerme a recibirte cuando te me quieras revelar. Por eso, hago silencio para encomendarme y encomendar a mis hermanos, para estar atentos en esta semana a los modos por los cuales te revelarás. Hago silencio para encomendarme. …

Te encomiendo al mundo y a la gente que quiero y debo querer más. Dame tu amor y tu gracia, que esta me basta. Amén.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.