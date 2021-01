Una Palabra Oportuna No. 895

Oración de la mañana. Domingo 24 de enero de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Voz Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza

Señor Jesús, sabemos que tus promesas se cumplen. No hay pandemias que te frenen. No hay distancias que no pueda salvar tu amor. No hay miedos que no aquietes con tu canto de paz. La Buena Noticia de que no nos abandonas sigue siendo real.

Hoy saldremos nuevamente al mar de la vida confiados en tu palabra. “Pescaremos alguna que otra decepción y muchas noches en vela. Pescaremos un virus, de noche,

y una insolación, de día. En la red recogeremos lágrimas vertidas, vestigio de tantos sueños rotos. Se nos enredará la pesca con restos de algún naufragio. Y aun así, seguiremos. Nadie dijo que fuera fácil, pero merece la pena el esfuerzo, porque en la labor diaria también nos haremos con pesca abundante para saciar muchos estómagos vacíos.

Alzaremos la red cargada de preguntas que indican que estamos muy vivos. Volcaremos la carga en la cubierta de los días, y descubriremos, en ella, anhelos, sueños, risas, memorias, proyectos. Somos pescadores de hombres, exploradores de fronteras, aventureros de Evangelio, compañeros de fatigas alrededor de una mesa.

Y amigos del Amigo que nos convoca para reponer las fuerzas, y nos envía, de nuevo, a la brega”.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.