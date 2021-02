Una Palabra Oportuna No. 915

Oración de la mañana. Miércoles 03 de febrero e 2021.

Por Herlinda Gamboa. Voz Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza. “Profetas de cada día”

Señor Jesús, nos amanece un nuevo día y estamos en tu presencia. Hoy el café tiene el sabor de lo conocido, de eso ordinario de cada día. Sabor a Nazareth, de vida de familia, de problemas, carencias, trabajo, de comida, de enfermedad. También de la celebración y del descanso. En esta realidad te presentas como el profeta que anuncia la Buena Nueva. El hombre de Dios que realiza signos de bien: sanar, liberar, predicar, perdonar… cuesta reconocerte, escuchar tu voz en la profecía sencilla del compañero de trabajo, ese que sabe menos, según nuestro criterio…

En la respuesta sabía del niño que nos sorprende con su lógica. En el reclamo silencioso de quien no habla y siempre actúa. En la pregunta sin respuesta de quien busca la verdad. En la soledad de quien pide solo un poco de compañía. En quien con su testimonio coherente me habla y nunca escucho. Tantos gestos de bondad cotidianos, anónimos, ordinarios, a los que nos acostumbramos y muchas veces ignoramos. Profetas de cada día, tan conocidos, siempre presentes, muy cercanos y familiares. Esos profetas no reconocidos y aceptados porque están siempre entre nosotros.

Abre nuestros ojos y nuestro corazón para que podamos encontrarte entre los nuestros. Aquí en nuestro Nazareth, en los que son de la familia. Nos falta mucha fe, por eso hoy te pedimos tu ayuda para que puedas realizar el milagro que necesitamos.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.