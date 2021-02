Una Palabra Oportuna No. 916

Oración de la noche. Miércoles 03 de febrero de 2021.

Por Hna. Elena Azofra.

Respiro profundo tres veces.

Tomo conciencia de mis sentimientos profundos nombrándolos (sin calificarlos)

Leo estas palabras del evangelio de Marcos: -«No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa.»

Cierro los ojos y pienso en las veces que no le he creído a Jesús, que solo escucho sus palabras, pero que no las tomo en cuenta para cambiar mi vida.

Hago silencio dentro de mí, un silencio reverente… y también un silencio de arrepentido.

Tomo conciencia de que Cuidar es Amar y … Me propongo un cambio de los que Jesús aconseja: orar por los enemigos, no hablar mal de los que piensan o actúan diferente, hacer el bien a los que me tratan mal, escuchar a Dios antes que a otras cosas, pararme a atender a un necesitado….

Que alguien note mi cambio y crea en Jesús por mi nueva forma de hacer.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.