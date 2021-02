Una Palabra Oportuna No. 917

Oración de la mañana. Jueves 04 de febrero de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Voz Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza. “Llamada y misión”

Señor Jesús, en este amanecer “Tú me llamas por mi nombre, tu Evangelio no es un ideal por el que luchar sino una amistad que Tú deseas y ofreces. Me nombras y me pides que te siga. Siento cómo la ilusión y los miedos me invaden, estoy tentado a mirar hacia otro lado, sé que todo sería vacío. Miro mis redes, mis ocupaciones, mis trabajos.

Hoy al pensar en seguirte y estar contigo todo se me cae de las manos. Deseo dejarlo todo y caminar contigo, no sé dónde iremos o con quién nos encontraremos, estaré contigo y eso me basta”. Estamos ante ti y nos disponemos para ser enviados, vamos ligeros de equipaje dispuestos y acompañados por tu presencia y la de los compañeros que nos regalas para trabajar. Mensajeros de paz en medio de una realidad violenta, sedienta de bondad y compasión.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.