Una Palabra Oportuna No. 920

Actitudes. Viernes 05 de febrero de 2021.

Por Antonio Pérez Esclarín.

Sonreír

No permitas que los problemas o la violencia de tantas personas crueles e insensibles apaguen tu sonrisa. Todo lo que se hace sonriendo siempre nos ayuda a ser más humanos, a moderar nuestras tendencias agresivas, a ser más capaces de comprender a los demás, incluso a nosotros mismos.

Recuerda este precioso texto de Charles Chaplin: “una sonrisa no cuesta nada y produce mucho. Enriquece a quien la recibe sin empobrecer a quien la da. Dura tan sólo un instante, pero su recuerdo es a veces eterno. Nadie es demasiado rico o demasiado poderoso para no necesitarla. Ni nadie es demasiado pobre para no poder darla”.

Una sonrisa de felicidad en el hogar, apoyo en el trabajo, es el símbolo de la amistad. Una sonrisa da reposo al cansado y anima a los más deprimidos. Reconforta a los desanimados y es el mejor antídoto contra los problemas. Es algo que no tiene ningún valor hasta el momento en que se da, y si alguna vez te tropiezas con alguien, que esté demasiado cansado para dar una sonrisa, se generoso y dale la tuya, porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como el que no la puede dar a los demás.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.