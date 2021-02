Una Palabra Oportuna No. 944

Oración de la noche. Miércoles 17 de febrero de 2021.

Por Hna. Elena Azofra

Respiro profundo dos veces mientras levanto los hombros hasta las orejas.



Tomo conciencia de mis sentimientos profundos nombrándolos: alegre, pesaroso, esperanzada, confiado, desanimada… (sin calificarlos)



Leo las palabras del salmo 50: “Dios crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me separes de ti”.





Confirmo que me dan mucha confianza y fortaleza esas tres profundas peticiones. Las repito lentamente:

– Crea en mí un corazón puro.

– Renuévame por dentro

– No me separes de ti.



Saboreo la hermosura de mi alma pura, arraigada en la fe, cercana a la voluntad de Dios. Me quedo en silencio unos segundos y cierro los ojos.



Me siento invitada a compartir esta oración con mis compañeros de trabajo o de iglesia para que ellos también se sientan dichosos por dentro.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.