Una Palabra Oportuna No. 949

Oración de la mañana. Sábado 20 de febrero de 2021.

Por Mireya Escalante.

Lucas 5, 27 -31 ¡Vamos a seguirlo!

La palabra nos relata el momento en el cual Jesús invita a uno de sus discípulos, Leví. Un cobrador de impuestos. Le dijo: ¡Sígueme!

Si reconstruimos nuestra relación con Jesús, seguro que recordamos que esa invitación, nos lo ha hecho varias veces.

Nos dice: ¡Sígueme!, que significa, vive como yo, actúa como yo, ama como yo… para que al seguirlo así, también podamos estar con Él en la gloria de un mundo diferente.

Pero a diferencia de Leví, que dejándolo todo se levantó, lo siguió y luego celebró con sus amigos esa decisión; nosotros, solemos ser más renuentes…

Empezamos a pensar… esto no me puede estar sucediendo a mí?… cómo me va a llamar? si yo tengo mis ocupaciones…, no sirvo para eso o… no tiene ni idea de cómo soy…

Pero el Señor nos aclara que no vino por los justos, los buenos, sino por los pecadores.

Nos conoce, nos ama en nuestra debilidad, pero también nos necesita para conseguir su reino, porque si no, no se hace realidad la buena noticia que Él predica.

Intentemos seguirlo y celebremos con Él nuestra decisión.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.