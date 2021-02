Una Palabra Oportuna No. 951

Oración de la mañana. Domingo 21 de febrero de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza, primer domingo de cuaresma. “Desierto y tentación”

Señor Jesús, nos amanece un domingo algo extraño. El café se siente cálido y especial…Tu presencia nos regala esta sensación. En este ambiente aparece en la distancia el desierto, nos invitas a entrar en él. El ambiente cambia, se transforma, la aridez, la nada… La mirada se pierde y no encontramos ninguna distracción…Soledad, silencio y ahí en medio, estás en una lucha constante, te enfrentas al poder del mal que siempre aparece disfrazado…

Contemplo tu actitud y experimento mis propias tentaciones. Estoy en mi desierto enfrentado a todo lo que deslumbra, tantas propuestas que me ciegan. Agradezco este espacio de verdad, de encuentro con lo esencial. No te niego que siento miedo al descubrir el mal en mi vida, el pecado…De rodillas solo ante ti, te ofrezco esto que soy, tú lo sabes, conoces mi lucha diaria, la sequedad de mi oración, tantas veces te suplico me liberes de mí mismo, de las tentaciones que me siguen acechando… “Te basta mi gracia”. Creo y por eso con humildad y confianza te ruego: danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. Seguimos en este tiempo de oración, ayuno y compartir. La Cuaresma.

PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.