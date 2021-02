Una Palabra Oportuna No. 958

Tips para discernir la realidad. Miércoles 24 de febrero de 2021.

Por Margarita López Maya. Narra Alexander Medina.

Fallas de la democracia a la venezolana

La democracia venezolana comenzó con buen pie, gracias a un conjunto de compromisos entre actores prodemocráticos o poderosos de la sociedad venezolana. No fue el Pacto de Puntofijo, o los otros acuerdos que entonces se firmaron donde falló la democracia venezolana.

El esfuerzo que debemos hacer por encontrar una ruta pacífica y compartida para alcanzar una democracia a la venezolana nos obliga a un debate sincero y lo más objetivo posible sobre las fallas del sistema democrático representativo y de la democracia participativa y protagónica. Enmendar los errores de ambas permitirá que emerja una democracia del siglo 21 para Venezuela.

Los acuerdos políticos son imprescindibles en sociedades complejas con sectores de intereses divergentes. Sin ellos, no es posible convivir en paz. Si no entendemos que necesitamos un nuevo pacto social y político para dilucidar nuestras diferencias, de acuerdo a normas que nos comprometamos a cumplir, no volveremos a tener una vida civil. Sobre acuerdos similares al Pacto de Puntofijo de 1958 se construyeron democracias resilientes hasta hoy, como son los casos de Chile y España. Entonces, ¿tendremos que aceptar la bota militar y los colectivos armados como forma de relacionarnos?

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.