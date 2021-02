Una Palabra Oportuna No. 964

Actitudes. Sábado 27 de febrero de 2021.

Por Margarita Capote. Narra Alexander Medina

El recorrido hacia mi interior para transformar positivamente mi exterior. Parte 3 “Trabajando la Aceptación Vs la Costumbre”.

Se cuenta que, si sumergimos a una rana en una olla con agua fría y la llevamos progresivamente al punto de ebullición, se entumece lenta y progresivamente, se acostumbra poco a poco a la temperatura y termina cocinada. Pero, si la sumergimos de golpe en agua muy caliente, ¡se escapa de un salto y salva su vida!

Preguntémonos:

-¿Cómo reaccionamos nosotros en la “olla de la vida” en la que estamos? ¿Percibimos los pequeños cambios y actuamos de inmediato o nos quedamos pasivos esperando a ver qué pasa?

-¿Hasta qué punto somos conscientes de los cambios de temperatura, de las cosas que nos pasan?

-¿Nos adaptamos conscientemente a los cambios o nos limitamos a acostumbrarnos sin darnos cuenta de lo que nos está pasando?

Es importante ser conscientes del mundo cambiante en el que nos ha tocado vivir. Existen cambios a nivel de país, de trabajo y de familia. Hay cambios políticos, económicos y sociales que no dependen de nosotros, que no los podemos controlar; lo que sí podemos controlar es lo que hacemos frente a esos cambios: ¿Me adapto activamente con actitud positiva y siempre alerta, o me acostumbro pasivamente, como la rana, sin darme cuenta de lo que me está pasando?.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.