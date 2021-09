Una sola enfermera atiende a 45 niños del hospital de San Cristóbal

Desesperados se encuentran los padres de los niños de la Unidad Neonatal de Cuidados Intensivos del hospital central de San Cristóbal debido a la ausencia de personal de enfermería que no puede llegar por la falta de transporte.

A las afueras del servicio de esta unidad fue colocado un cartel que rezaba: «papitos, se informa que hoy no hay ruta de Capacho y ayer no hubo de Cordero y no llegará personal de enfermería a trabajar».

Una de las madres de los pequeños que prefirió resguardar su identidad relató que para este domingo 26 de septiembre se contó con una sola enfermera para atender a 45 bebés que se encuentran hospitalizados en este recinto.

Indicó que los padres están muy preocupados pues hay algunos niños que se encuentran intubados y quienes requieren atención oportuna pero ante la falta de persona temen que se compliquen y no haya quien los atienda.

Los papás han acudido ante la dirección del hospital de San Cristóbal para exponer esta problemática. Pero hasta la fecha no han obtenido respuesta y señalan que lo único que les dicen es que el director no se encuentra o está muy ocupado.

Por Héctor Mora/Radio Fe y Alegría Noticias