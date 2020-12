Unas 10 personas llegan a la semana al hospital de Barquisimeto con quemaduras

Este domingo un adolescente de 15 años de la zona de El Manzano en el sur de Barquisimeto, ingresó al hospital con quemaduras de segundo grado por manipular un fogón de leña que generó una explosión por la combinación del gasoil y el fuego.

Este es uno de los casos que semanalmente se reportan desde el principal centro de salud de la capital larense.

Según reportes del Cuerpo de Bomberos de Barquisimeto y del personal de salud unas 10 personas llegan a la semana con quemaduras por la manipulación de cocinas de artesanales.

Lucila Fernández, mamá del menor, explica que él buscó la leña y y le ayudó a prender el fogón, por ser el mayor de sus hijos. Pero rebasó el límite poniéndole más palos y gasoil sin saber que hizo mal, la cocina artesanal explotó.

Más de 100 comunidades del estado Lara han estado protestando desde que comenzó la pandemia por falta de la distribución y venta del gas doméstico por parte de Gas Lara.

El dato

Los bomberos de Iribarren recomiendan que si se hace uso de cocinas eléctricas de fabricación industrial se tome en consideración el voltaje requerido por la cocina, no tenerla mucho tiempo encendida, estar pendiente de cualquier chispazo y no poner las cocinas directas cuando se daña el enchufe, si no sustituirlos.