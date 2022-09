Unas 100 familias de Machiques llevan más de dos meses sin agua

Unas 100 familias de la parroquia Fray Bartolomé de las Casas de Machiques de Perijá, estado Zulia, aseguran tener más de dos meses sin agua potable, por la avería en la bomba eléctrica que succiona el líquido de los pozos que abastecen a dichas comunidades.

Tal es el caso de los habitantes del sector Socoló II, quienes piden a la alcaldía del municipio y a la empresa municipal del servicio de agua de la zona resolver la falta del servicio en sus sectores.

Ante el llamado de la comunidad, personal de Aguas Machiques se dirigió hacia la zona para buscar una solución a la problemática. Los vecinos afirman que la bomba fue retirada por los encargados del tema hídrico para su reparación el pasado 27 de julio. Sin embargo, los afectados indicaron que hasta la fecha, mediados de setiembre, no han obtenido respuesta.

Retuvieron la camioneta de la alcaldía pero sin respuesta

Los afectados, en medio de la desesperación por no tener el servicio de agua, procedieron a retener la camioneta oficial de la Dirección de Aguas Machiques en esa oportunidad

No obstante, la medida de presión no llamó la atención de las autoridades con competencia. “Esta fue una medida que tomamos toda la comunidad para presionar al señor Alcalde, pero esto no le hizo nada, porque ya vamos para más de dos meses y ni siquiera han venido por aquí, ni la camioneta ni nosotros tenemos dolientes”, afirmó Beda Machado, habitante del sector.

Esta es la camioneta retenida por la comunidad/Foto: Radio Fe y Alegría Noticias

Por su parte, el concejal de Machiques Alcides Martínez informó que la empresa capacitada para arreglar este tipo de artefactos en la Sub Región Perijá se encuentra en el municipio Rosario de Perijá.

Y el costo de reparación podría llegar hasta 900 dólares, incluyendo el servicio al pozo. “Al parecer la bomba ya fue reparada, pero aún no se cuenta con el dinero para pagar”, indicó el edil, aunque sugirió un posible acuerdo entre la comunidad y la alcaldía para recaudar el dinero.

Mientras tanto, familias de los sectores San Benito, Socoló II y parte del casco central de la parroquia, un aproximado de 600 personas, entre ellas adultos mayores, niños, mujeres embarazas, continúan realizando maniobras para poder abastecerse de agua potable, situación que ocurre ante la indiferencia de los organismos con competencia.

Por Marelvis Retamoza/Radio Fe y Alegría Noticias