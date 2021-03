Unos 270 mil barriles de gasolina iraní llegaron a Venezuela en “secreto”

Unos 270 mil barriles de gasolina de origen iraní llegaron a Venezuela el sábado 20 de marzo, informó Tankertrackers.com, un servicio independiente de rastreo de envíos y almacenamiento de hidrocarburos.

“Un cargamento de alrededor de 44 millones de litros de gasolina llegó en secreto a El Palito, Venezuela, procedentes de Irán, a bordo del buque cisterna Forest. Esto es de acuerdo con nuestra investigación de seis semanas de seguimiento”, precisó tanketrackers.com el 20 de marzo, a través de Twitter.

Esta carga de combustible arribó a la la refinería El Palito, en Puerto Cabello, estado Carabobo y fue trasladado por el tanquero iraní Forest.

De acuerdo con Tankertrackers, se trata del tercer envío de combustible que hace Irán a Venezuela en el 2021.

