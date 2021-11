Usuarios reportan caída de los servicios de Digitel en varios estados

Los servicios que ofrecen la operadora privada de telefonía e internet Digitel presentaron notorias fallas en varios estados de Venezuela, según reportes de los usuarios.

Los mensajes de texto llegaban por la vía convencional. Una hecho similar ocurrió con la mensajería de texto y voz a través de aplicaciones como WhatsApp y Telegram.

La información fue ratificada por la ONG Ve Sin Filtro, quien aseguró que «la conectividad ha caído hasta el 0%, dejando completamente desconectados de internet a sus usuarios por casi 3 horas».

La interrupción del servicio a través de Digitel habría ocurrido a partir de las 6:00 am de este miércoles 17 de noviembre. Hasta las 10:45 am no se había recuperado en su totalidad.

De acuerdo con la ONG Ve Sin Filtro, cerca de las 11:00 apenas se había recuperado el «85% de conectividad respecto a sus valores normales».

📉Reportamos que desde las 6AM (UTC-4) #Digitel presenta fallas en su servicio a internet.



La conectividad ha caído hasta el 0%, dejando completamente desconectados de internet a sus usuarios por casi 3 horas #InternetVE#ReporteConectividad pic.twitter.com/06du8sNHmI — VE sin Filtro (@vesinfiltro) November 17, 2021

Por su parte, el periodista especializado en esta Arnaldo Espinoza informó que desde la empresa confirmaron la existencia de una falla.

Esta falla habría afectado los servicios de datos 3G y 4G LTE, debido a un «evento» en una de las plataformas de los ISP.